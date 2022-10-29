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СЦКК ДНР: украинские войска выпустили по Донецку и Горловке десять «натовских» снарядов

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ВСУ выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт посёлок Дзержинск — населённый пункт Горловка (Центрально-городской район). Выпущено четыре снаряда калибром 155 мм», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что позже по данному направлению было выпущено ещё три снаряда. Такое же количество снарядов ВСУ выпустили по направлению населённый пункт Орловка — город Донецк (Киевский район).

27 октября в представительстве сообщили, что украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО «Град» по Донецку.

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