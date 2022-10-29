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В ДНР заявили, что продвижение ВС России на севере республики заставляет ВСУ отводить артиллерию

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Подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщил, что продвижение ВС России на севере и северо-западе республики заставляет украинские войска отводить артиллерию или отказываться от обстрелов.

«(Происходит. — RT) пусть и не быстрое, но продвижение наших подразделений на северном и северо-западном направлении... Ранее использовавшиеся огневые позиции становятся небезопасными для противника, и противник вынужден или работать с расстояния от 25 километров, или вовсе отказываться от ведения огня», — цитирует его ТАСС.

Баевский также отметил, что ВСУ практически полностью перешли на артиллерийские системы калибра 152 и 155 мм, как самые дальнобойные. 

Ранее представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной.

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