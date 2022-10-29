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Мирошник: российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной

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Представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной.

В своём Telegram-канале он написал, что ВСУ не только не достигли цели, но и понесли огромные потери.

«Сегодня была особо настойчивая попытка нацистов прорваться к дороге Сватово — Кременная... Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем», — сообщил Мирошник.

24 октября стало известно, что военные инженеры российской группировки войск «Отважные» приступили к укреплению линии обороны Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике.

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