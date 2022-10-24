РИА Новости: российские военные укрепляют линию обороны Сватово — Кременная в ЛНР

Военные инженеры российской группировки войск «Отважные» приступили к укреплению линии обороны Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике.

«Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды... Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него — и встаёт, дальше он не сможет проехать», — сообщил РИА Новости один из инженеров.

Отмечается, что после установки конструкций из бетона на указанном участке дороги выставят противотанковые ежи, чтобы полностью заблокировать её в случае отхода ВС России.

По словам собеседника агентства, после перегруппировки на Харьковском направлении инженерным сооружениям на линии фронта уделяется больше внимания.

Ранее представитель ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что за сутки украинские военные выпустили по четырём городам в Луганской Народной Республике 12 ракет из РСЗО HIMARS.

До этого офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что союзные силы уничтожили иностранных наёмников при попытке прорыва под Сватовом и Кременной.