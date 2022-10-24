Узнать больше

РИА Новости: российские военные укрепляют линию обороны Сватово — Кременная в ЛНР

Короткая ссылка
Военные инженеры российской группировки войск «Отважные» приступили к укреплению линии обороны Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике.

«Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды... Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него — и встаёт, дальше он не сможет проехать», — сообщил РИА Новости один из инженеров.

Отмечается, что после установки конструкций из бетона на указанном участке дороги выставят противотанковые ежи, чтобы полностью заблокировать её в случае отхода ВС России.

По словам собеседника агентства, после перегруппировки на Харьковском направлении инженерным сооружениям на линии фронта уделяется больше внимания.

Ранее представитель ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что за сутки украинские военные выпустили по четырём городам в Луганской Народной Республике 12 ракет из РСЗО HIMARS.

До этого офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что союзные силы уничтожили иностранных наёмников при попытке прорыва под Сватовом и Кременной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить