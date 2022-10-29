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Освобождённый боец ЛНР Чупра рассказал о разнице в состоянии пленных Киева и Донбасса

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Во время обменов пленными с Киевом очень заметна разница в содержании и обращении сторон с военными, рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики Александр Чупра, освобождённый из украинского плена.

«Когда нас обменяли, мы видели, как украинская сторона шла — была одета в куртки, спортивные костюмы, обуты. А у нас ребята — кто в шлёпках без носков, у кого разорваны штаны», — сообщил он агентству.

Чупра добавил, что перед отправкой пленных на обмен им приказали помыться, выстирать и зашить форму, чтобы выглядеть «подобающим образом». Кроме того, пленные смогли «нормально поесть» только после обмена.

«Как нас в Крым привезли, нас сразу одели, обули, покормили нормально», — сказал боец.

Ранее Чупра рассказал о пытках ножом и видео для шантажа родных в украинском плену.

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