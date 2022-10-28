Глава МИД Украины Кулеба удивился жалобам, что в Европе «не могут жить без газа и бензина»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью газете El Mundo, что удивлён жалобами, что в Европе «не могут жить без газа и бензина».

По его словам, когда он слышит такие высказывания, то ему на ум приходит «только один вопрос».

«Каковы были ваши планы по превращению вашей экономики в зелёную?» — цитирует Кулебу РИА Новости.

При этом он заявил, что в странах Европы не отвечают на этот вопрос.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что текущий энергетический кризис произошёл не из-за пандемии или ситуации на Украине, а из-за авантюристской политики ускоренного зелёного перехода и санкций.