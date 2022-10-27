Сечин назвал одной из причин энергетического кризиса зелёную политику

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что текущий энергетический кризис произошёл не из-за пандемии или ситуации на Украине, а из-за авантюристской политики ускоренного зелёного перехода и санкций. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, энергокризис создан искусственно в связи с колоссальным недоинвестированием в энергетическую отрасль.

Сечин заявил, что одной из причин недоинвестирования является «безответственная и авантюристическая политика ускоренного зелёного перехода».

Также он отметил, что на это повлияли санкции против России.

Ранее Сечин заявил, что отказ Европы от поставок российских энергоресурсов ставит под угрозу 6,5—11% ВВП Евросоюза и около 16 млн рабочих мест.