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Сечин назвал одной из причин энергетического кризиса зелёную политику

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что текущий энергетический кризис произошёл не из-за пандемии или ситуации на Украине, а из-за авантюристской политики ускоренного зелёного перехода и санкций. Об этом сообщил ТАСС.
Сечин назвал одной из причин энергетического кризиса зелёную политику
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

По его словам, энергокризис создан искусственно в связи с колоссальным недоинвестированием в энергетическую отрасль.

Сечин заявил, что одной из причин недоинвестирования является «безответственная и авантюристическая политика ускоренного зелёного перехода».

Также он отметил, что на это повлияли санкции против России.

Ранее Сечин заявил, что отказ Европы от поставок российских энергоресурсов ставит под угрозу 6,5—11% ВВП Евросоюза и около 16 млн рабочих мест. 

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