Сечин назвал одной из причин энергетического кризиса зелёную политику
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По его словам, энергокризис создан искусственно в связи с колоссальным недоинвестированием в энергетическую отрасль.
Сечин заявил, что одной из причин недоинвестирования является «безответственная и авантюристическая политика ускоренного зелёного перехода».
Также он отметил, что на это повлияли санкции против России.
Ранее Сечин заявил, что отказ Европы от поставок российских энергоресурсов ставит под угрозу 6,5—11% ВВП Евросоюза и около 16 млн рабочих мест.