Бойцы Росгвардии уничтожили порядка 200 военных ВСУ за десять дней

Росгвардейцы за десятидневный период уничтожили порядка 200 украинских военных в ходе спецоперации на Украине.

Об этом заявили в пресс-службе Росгвардии, передаёт ТАСС.

Отмечается, что в ходе 58 полётов на комплексах БЛА были выявлены командный пункт ВСУ, склад боеприпасов, военная техника, укрытия и места скопления украинских военных общей численностью порядка 200 человек.

После того как координаты целей были переданы в пункт управления, артиллерия Росгвардии при поддержке артиллерии ВС России выполнила 50 огневых задач.

В результате были нанесены удары по 22 скоплениям живой силы, пяти опорным пунктам и пяти скоплениям вооружения и военной техники, наблюдательной вышке, РСЗО, гаубице, четырём бронеавтомобилям, девяти миномётам и артиллерийскому взводу ВСУ.

Ранее сообщалось, что огнемётчики Росгвардии уничтожили две БМП и десять националистов в Луганской Народной Республике.