Актёр Павел Устинов отправился на Украину в рамках мобилизации

Актёр Павел Устинов, проходивший в 2019 году по делу о незаконных митингах в Москве, отправился в зону СВО. Он был мобилизован.

«За нами стоят семьи, жёны, родители, дети, которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать. Тем более я бы не простил себя, если бы остался в стороне, когда моего брата призвали», — цитирует Устинова пресс-служба Нового театра, где он служит.

В 2019 году актёра задержали на несогласованной акции в Москве, а позже обвинили в применении насилия к сотруднику ОМОНа. Суд не учёл кадры задержания, которые доказывали его невиновность, и приговорил Устинова к 3,5 года колонии.

После того как в его защиту выступили СМИ, актёры и режиссёры, приговор изменили на год условно.

Ранее российское правительство поддержало законопроект, согласно которому добровольцы, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, получат статус ветерана боевых действий наряду с военными ВС России.