Актёр Павел Устинов отправился на Украину в рамках мобилизации
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«За нами стоят семьи, жёны, родители, дети, которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать. Тем более я бы не простил себя, если бы остался в стороне, когда моего брата призвали», — цитирует Устинова пресс-служба Нового театра, где он служит.
В 2019 году актёра задержали на несогласованной акции в Москве, а позже обвинили в применении насилия к сотруднику ОМОНа. Суд не учёл кадры задержания, которые доказывали его невиновность, и приговорил Устинова к 3,5 года колонии.
После того как в его защиту выступили СМИ, актёры и режиссёры, приговор изменили на год условно.
Ранее российское правительство поддержало законопроект, согласно которому добровольцы, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, получат статус ветерана боевых действий наряду с военными ВС России.