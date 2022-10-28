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Оппозиция в Молдавии обвинила полицию в разгроме палаточного городка протестующих

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В оппозиционной партии «Шор» обвинили полицию Молдавии в разгроме палаточного городка протестующих.
Оппозиция в Молдавии обвинила полицию в разгроме палаточного городка протестующих
  • © Sputnik/РИА Новости

«Органы правопорядка ворвались в большом количестве в палаточный городок перед Генеральной прокуратурой и жестоко разрушили его», — сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что, несмотря на произошедшее, новый антиправительственный протест состоится в воскресенье, 30 октября, в 15:00.

Ранее правоохранительные органы Молдавии призвали жителей страны не выходить на улицу в тёмное время суток из-за решения властей отключать уличное освещение.

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