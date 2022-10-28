РИА Новости: разведка группировки «Отважные» пресекает любые попытки ВСУ зайти в ЛНР

Украинские силовики не смогут пройти незамеченными через линию обороны Луганской Народной Республики, заявил разведчик группировки «Отважные».

«Пытаются чаще контратаковать позиции наших войск, искать слабые места в обороне... Это всё вскрывается на ранних подходах», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что любые передвижения или попытки ВСУ углубиться в линию обороны заранее вскроются.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Кисёлев рассказал, что наёмники так называемого иностранного легиона и подразделения националистического формирования «Кракен» пытались прорвать оборону союзных сил в районе Сватова.