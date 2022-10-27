МВД ЛНР: иностранный легион попытался прорвать оборону в районе Сватова

Наёмники так называемого иностранного легиона и подразделения националистического формирования «Кракен» пытались прорвать оборону союзных сил в районе Сватова, заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Кисёлев в эфире Первого канала.

«Сегодня и вчера были попытки прорвать нашу оборону», — цитирует его ТАСС.

Киселёв отметил, что группа иностранных наёмников из Албании, Польши и Румынии попыталась прорвать оборону в районе Лозовой.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что плацдарм украинских силовиков на Краснолиманском направлении, откуда они пытались контролировать трассу Кременная — Сватово, был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец.