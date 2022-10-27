Пушилин: союзные силы уничтожили плацдарм ВСУ, угрожающий трассе Кременная — Сватово
- РИА Новости
«Плацдарм противника был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец. Это те позиции, откуда проводились мероприятия со стороны противника на трассу Кременная — Сватово», — сказал он в эфире телеканала «Соловьёв Live». Его слова приводит ТАСС.
Он добавил, что на этом направлении союзные силы смогли перейти в контрнаступление.
Ранее Минобороны России сообщило, что на Краснолиманском направлении за сутки уничтожены более 70 украинских военных.