Пушилин: союзные силы уничтожили плацдарм ВСУ, угрожающий трассе Кременная — Сватово

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что плацдарм украинских силовиков на Краснолиманском направлении, откуда они пытались контролировать трассу Кременная — Сватово, был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец.

«Плацдарм противника был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец. Это те позиции, откуда проводились мероприятия со стороны противника на трассу Кременная — Сватово», — сказал он в эфире телеканала «Соловьёв Live». Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что на этом направлении союзные силы смогли перейти в контрнаступление.

Ранее Минобороны России сообщило, что на Краснолиманском направлении за сутки уничтожены более 70 украинских военных.