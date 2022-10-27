Путин: Одесса может быть как яблоком раздора, так и символом разрешения конфликтов

Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II», — приводит РИА Новости его слова.

Путин добавил, что даже сторонники националистических идей не решаются снести памятник императрице в городе.

«Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит», — подчеркнул российский лидер.

Также Путин согласился с утверждением, что ситуацию на Украине можно назвать отчасти гражданской войной.