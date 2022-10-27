Путин рассказал, что не предупреждал Си Цзиньпина о планах спецоперации на Украине

Российский президент Владимир Путин рассказал, что не предупреждал председателя КНР Си Цзиньпина о планах спецоперации на Украине.

Он отрицательно ответил на соответствующий вопрос модератора дискуссионного клуба «Валдай».

Также у Путина спросили, не высказал ли китайский лидер обиду из-за этого.

«Китайский лидер не такой человек, который высказывает обиды в отношении чего-либо», — сказал российский президент.

Также он заявил, что в этом необходимости нет, поскольку и Россия, и Китай принимают суверенные решения.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил о готовности Пекина укреплять сотрудничество с Москвой на всех уровнях.