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Путин рассказал, что не предупреждал Си Цзиньпина о планах спецоперации на Украине

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Российский президент Владимир Путин рассказал, что не предупреждал председателя КНР Си Цзиньпина о планах спецоперации на Украине.
Путин рассказал, что не предупреждал Си Цзиньпина о планах спецоперации на Украине
  • AP
  • © Pavel Barykin, Sputnik, Kremlin Pool

Он отрицательно ответил на соответствующий вопрос модератора дискуссионного клуба «Валдай».

Также у Путина спросили, не высказал ли китайский лидер обиду из-за этого.

«Китайский лидер не такой человек, который высказывает обиды в отношении чего-либо», — сказал российский президент.

Также он заявил, что в этом необходимости нет, поскольку и Россия, и Китай принимают суверенные решения.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил о готовности Пекина укреплять сотрудничество с Москвой на всех уровнях.

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