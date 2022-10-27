Shūkan Gendai: в ближайшее время Киев может столкнуться с нехваткой американского оружия

В ближайшее время Киев может столкнуться с нехваткой американского оружия, пишет издание Shūkan Gendai.

В материале говорится об истощении запасов оружия в США из-за поставок Украине.

В частности, речь идёт о дефиците противотанковых ракет Javelin.

«В результате появляются опасения, что боевые возможности украинских военных значительно снизятся в течение нескольких месяцев... и что в будущем Россия может одержать верх», — пишет издание.

Ранее в СМИ появилась информация, что Украина требует кассетные боеприпасы от США.