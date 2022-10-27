Власти Запорожской области ограничили продажу алкоголя в регионе

Власти Запорожской области ограничили продажу алкоголя в регионе, в частности запрещена продажа алкогольной продукции военным. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Gettyimages.ru

© Fuse

Он рассказал, что продажу спиртных напитков ограничат в связи с военным положением. «Категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим», — заявил Рогов в своём Telegram-канале. Предприниматели в случае нарушения запрета будут оштрафованы на 10 тыс. рублей, за повторное нарушение — на 30 тыс. рублей. Ранее Рогов сообщил, что в Запорожской области начата выборочная проверка мобильных телефонов граждан.