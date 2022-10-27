Власти Запорожской области ограничили продажу алкоголя в регионе
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Он рассказал, что продажу спиртных напитков ограничат в связи с военным положением.
«Категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим», — заявил Рогов в своём Telegram-канале.
Предприниматели в случае нарушения запрета будут оштрафованы на 10 тыс. рублей, за повторное нарушение — на 30 тыс. рублей.
Ранее Рогов сообщил, что в Запорожской области начата выборочная проверка мобильных телефонов граждан.