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Власти Запорожской области ограничили продажу алкоголя в регионе

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Власти Запорожской области ограничили продажу алкоголя в регионе, в частности запрещена продажа алкогольной продукции военным. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Власти Запорожской области ограничили продажу алкоголя в регионе
  • Gettyimages.ru
  • © Fuse

Он рассказал, что продажу спиртных напитков ограничат в связи с военным положением.

«Категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим», — заявил Рогов в своём Telegram-канале.

Предприниматели в случае нарушения запрета будут оштрафованы на 10 тыс. рублей, за повторное нарушение — на 30 тыс. рублей.

Ранее Рогов сообщил, что в Запорожской области начата выборочная проверка мобильных телефонов граждан.

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