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Рогов: в Запорожской области начата выборочная предупредительная проверка телефонов

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области начата выборочная проверка мобильных телефонов граждан.
Рогов: в Запорожской области начата выборочная предупредительная проверка телефонов
  • Gettyimages.ru
  • © Suebsiri Srithanyarat / EyeEm

«С сегодняшнего дня в Запорожской области правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан», — написал он в Telegram-канале.

Он уточнил, что правоохранителей будут интересовать «подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима».

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

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