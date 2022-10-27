Рогов: в Запорожской области начата выборочная предупредительная проверка телефонов

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области начата выборочная проверка мобильных телефонов граждан.

«С сегодняшнего дня в Запорожской области правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан», — написал он в Telegram-канале.

Он уточнил, что правоохранителей будут интересовать «подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима».

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.