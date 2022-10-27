Украинская компания заявила о повреждении энергетической инфраструктуры в Киевской области

Энергопоставляющая компания «YASNO» заявила, что почти пол-Киева может остаться без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры в Киевской области.

Как отметила компания в своих соцсетях, повреждения энергетической инфраструктуры в Киевской области очень серьёзны.

«Обычно Киев потребляет 1 000-1 200 МВт. Сейчас ориентировочная имеющаяся мощность составляет 600-800 МВт. То есть почти пол-Киева может остаться без света», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ночью был поражён значимый энергетический объект на Украине.