Четыре человека пострадали в Шахтёрске из-за обстрела города боевиками ВСУ

Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что четыре человека пострадали в Шахтёрске в результате обстрела города боевиками ВСУ.

«В результате обстрела вооружёнными формированиями Украины нефтебазы и ж/д станции в Шахтёрске произошло возгорание ГСМ. Ранения получили четыре мирных жителя», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли Шахтёрск из РСЗО HIMARS.

Сообщалось, что после обстрела ВСУ на территории железнодорожной станции и нефтебазы в Шахтёрске загорелись ёмкости с топливом.