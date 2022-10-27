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Четыре человека пострадали в Шахтёрске из-за обстрела города боевиками ВСУ

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Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что четыре человека пострадали в Шахтёрске в результате обстрела города боевиками ВСУ.
Четыре человека пострадали в Шахтёрске из-за обстрела города боевиками ВСУ
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«В результате обстрела вооружёнными формированиями Украины нефтебазы и ж/д станции в Шахтёрске произошло возгорание ГСМ. Ранения получили четыре мирных жителя», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли Шахтёрск из РСЗО HIMARS.

Сообщалось, что после обстрела ВСУ на территории железнодорожной станции и нефтебазы в Шахтёрске загорелись ёмкости с топливом.

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