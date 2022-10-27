Четыре человека пострадали в Шахтёрске из-за обстрела города боевиками ВСУ
- РИА Новости
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«В результате обстрела вооружёнными формированиями Украины нефтебазы и ж/д станции в Шахтёрске произошло возгорание ГСМ. Ранения получили четыре мирных жителя», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
Ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли Шахтёрск из РСЗО HIMARS.
Сообщалось, что после обстрела ВСУ на территории железнодорожной станции и нефтебазы в Шахтёрске загорелись ёмкости с топливом.