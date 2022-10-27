В результате обстрела ВСУ на нефтебазе в Шахтёрске загорелись три ёмкости с топливом

После обстрела ВСУ на территории железнодорожной станции и нефтебазы в Шахтёрске загорелись ёмкости с топливом.

Об этом сообщили в МЧС ДНР.

«В результате обстрела произошёл пожар на нефтебазе и железнодорожной станции в Шахтёрском районе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории нефтебазы горят три ёмкости с топливом, на территории железнодорожной станции — четыре ёмкости с бензином.

К месту возгорания направляются 16 пожарных автоцистерн, специализированная техника и пожарный поезд, на территории нефтебазы уже работают девять спасательных отделений.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие выпустили по Шахтёрску три ракеты из РСЗО HIMARS.