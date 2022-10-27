Узнать больше

В результате обстрела ВСУ на нефтебазе в Шахтёрске загорелись три ёмкости с топливом

Короткая ссылка
После обстрела ВСУ на территории железнодорожной станции и нефтебазы в Шахтёрске загорелись ёмкости с топливом.
В результате обстрела ВСУ на нефтебазе в Шахтёрске загорелись три ёмкости с топливом
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщили в МЧС ДНР.

«В результате обстрела произошёл пожар на нефтебазе и железнодорожной станции в Шахтёрском районе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории нефтебазы горят три ёмкости с топливом, на территории железнодорожной станции — четыре ёмкости с бензином.

К месту возгорания направляются 16 пожарных автоцистерн, специализированная техника и пожарный поезд, на территории нефтебазы уже работают девять спасательных отделений.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие выпустили по Шахтёрску три ракеты из РСЗО HIMARS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить