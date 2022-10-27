МО: в Днепропетровской области уничтожен завод по производству твёрдого ракетного топлива

В Днепропетровской области уничтожили завод по производству твёрдого ракетного топлива, взрывчатки и порохов.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твёрдого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВС России высокоточным оружием поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове, там уничтожены головные части для украинских ракет «Нептун».