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МО: в Днепропетровской области уничтожен завод по производству твёрдого ракетного топлива

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В Днепропетровской области уничтожили завод по производству твёрдого ракетного топлива, взрывчатки и порохов.
МО: в Днепропетровской области уничтожен завод по производству твёрдого ракетного топлива
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твёрдого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВС России высокоточным оружием поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове, там уничтожены головные части для украинских ракет «Нептун».

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