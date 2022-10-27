Узнать больше

Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ и наёмников на Купянском направлении

Короткая ссылка
Вооружённые силы России отразили атаку Вооружённых сил Украины и наёмников на Купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.
Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ и наёмников на Купянском направлении
  • РИА Новости

Украинская атака на российские позиции в направлении Николаевки и Орлянки Харьковской области была совершена силами до двух ротных тактических групп, усиленных наёмниками. 

В Минобороны сообщили, что все атаки отражены.

Отмечается, что уничтожено до 60 украинских военных и наёмников, танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

Накануне в оборонном ведомстве сообщали, что российские войска отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 160 боевиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить