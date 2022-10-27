Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ и наёмников на Купянском направлении
- РИА Новости
Украинская атака на российские позиции в направлении Николаевки и Орлянки Харьковской области была совершена силами до двух ротных тактических групп, усиленных наёмниками.
В Минобороны сообщили, что все атаки отражены.
Отмечается, что уничтожено до 60 украинских военных и наёмников, танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.
Накануне в оборонном ведомстве сообщали, что российские войска отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 160 боевиков.