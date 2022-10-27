Эстония решила досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России с 5 декабря

Эстонское правительство решило досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России с 5 декабря. Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

«Правительство сегодня приняло постановление о запрете импорта нефтяных масел и некоторых нефтепродуктов из России в качестве национальной санкции, и оно вступит в силу 5 декабря», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, с начала года в Эстонию «перевезено более 500 тыс. т российских нефтепродуктов».

Ранее в МИД Эстонии призвали ЕС «продвинуться с девятым пакетом санкций» против России, а также установить потолок цен на нефть.

До этого премьер Эстонии Каллас признала, что санкции против России становится вводить всё труднее.