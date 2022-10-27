Глава МИД Литвы Ландсбергис не исключил, что Собчак могут внести в «чёрный список»

Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис не исключил, что Ксению Собчак могут внести в «чёрный список».

Он отметил, что Собчак не включена в санкционные списки ЕС, Великобритании, США.

«Иными словами, чётких предпосылок, которые имели бы правовое обоснование (для включения Собчак в «чёрный список». — RT), пока не было, но это не значит, что они не могут появиться», — приводит РИА Новости слова Ландсбергиса.

Ранее глава Департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис сообщил, что Собчак находится в Литве и въехала по израильскому паспорту.

Тверской суд Москвы арестовал 26 октября коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

По данным RT, подозреваемой по делу о вымогательстве стала и сама Собчак.