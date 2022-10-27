РИА Новости: российский снайпер подбил БМП-2 ВСУ из винтовки

Снайпер-разведчик с позывным Рубик рассказал, как подбил украинскую БМП-2 из крупнокалиберной винтовки.

Об этом пишет РИА Новости.

«Боевая машина пехоты вторая (БМП-2. — RT) выехала, начала работать по нашей группе, которая, собственно, наступала, благодаря крупнокалиберной винтовке смогли её отработать», — цитирует снайпера агентство.

Иногда противнику удаётся засечь подход снайперов, и тогда он накрывает их очень плотным огнём, добавляет Рубик.

«(Противник. — RT) старается снайперскую группу не просто подавить, а полностью уничтожить», — пояснил он.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские системы ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS.