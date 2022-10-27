РИА Новости: российский снайпер подбил БМП-2 ВСУ из винтовки
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- © Russian Defense Ministry Press Service
Об этом пишет РИА Новости.
«Боевая машина пехоты вторая (БМП-2. — RT) выехала, начала работать по нашей группе, которая, собственно, наступала, благодаря крупнокалиберной винтовке смогли её отработать», — цитирует снайпера агентство.
Иногда противнику удаётся засечь подход снайперов, и тогда он накрывает их очень плотным огнём, добавляет Рубик.
«(Противник. — RT) старается снайперскую группу не просто подавить, а полностью уничтожить», — пояснил он.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские системы ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS.