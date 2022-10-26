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Минобороны России: система ПВО сбила десять дронов и 13 снарядов HIMARS за сутки

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Министерство обороны России сообщило, что российские системы ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS.
Минобороны России: система ПВО сбила десять дронов и 13 снарядов HIMARS за сутки
  • РИА Новости

«Сбито в воздухе 13 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Бургунка, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Понятовка, Никольское Херсонской области и Новоникольское Луганской Народной Республики», — сообщается в сводке министерства.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили четыре ракеты HIMARS, запущенные украинскими войсками, над Новой Каховкой в Херсонской области.

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