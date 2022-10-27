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Пушилин назвал Марьинское направление одним из самых сложных

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Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил, что Марьинское направление остаётся одним из самых сложных.
Пушилин назвал Марьинское направление одним из самых сложных
  • РИА Новости

«Марьинское направление остаётся одним из самых сложных из-за того, что противник в частном секторе достаточно серьёзно укрепился, там бетонные укрепления порядка двух метров — достаточно неплохо они подготовились. Но тем не менее накануне был удачный штурм (позиций. — RT) противника», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее он заявил, что плацдарм украинских силовиков на Краснолиманском направлении, откуда они пытались контролировать трассу Кременная — Сватово, был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец.

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