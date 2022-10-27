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В МЧС ДНР заявили о ликвидации пожара на станции в Шахтёрском районе

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Пожар на территории железнодорожной станции в Шахтёрском районе ДНР ликвидирован, сообщает МЧС республики.

«В 02:19 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее сообщалось о локализации возгорания.

До этого штаб обороны ДНР заявил о возгорании горюче-смазочных материалов в Шахтёрске из-за обстрела украинских войск.

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