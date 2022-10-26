В МЧС ДНР заявили о горящих под Шахтёрском цистернах с топливом

В МЧС ДНР заявили, что более десяти цистерн с топливом горит на территории железнодорожной станции в Шахтёрском районе.

«Сегодня в 21:29 на линию «101» поступило сообщение о возгорании на территории железнодорожной станции в Шахтёрском районе... В результате попадания взрывоопасного предмета происходит горение 12 цистерн с топливом на железнодорожном полотне, а также кровли железнодорожной станции», — говорится в сообщении в Telegram ведомства.

Уточняется, что для ликвидации пожара привлечено десять пожарных автоцистерн, также к месту направлен пожарный поезд 54-й пожарно-спасательной части города Иловайска.

Ранее штаб обороны ДНР заявил о возгорании горюче-смазочных материалов в Шахтёрске из-за обстрела украинских войск.