Узнать больше

Полиция в Кишинёве снесла более 30 палаток в городке оппозиции

Короткая ссылка
Полиция в Кишинёве демонтировала более 30 палаток в протестном городке оппозиции перед зданием Генпрокуратуры Молдавии.
Полиция в Кишинёве снесла более 30 палаток в городке оппозиции
  • AP

Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе партии «Шор».

«Полиция по указаниям правящей партии «Действие и солидарность» и президента Майи Санду оказала давление на участников протеста, вечером в среду были демонтированы более 30 палаток — и это несмотря на то, что мирные протесты проходят в рамках закона», — заявили в политической силе.

В партии добавили, что категорически осуждают все злоупотребления со стороны полиции в отношении протестующих.

Ранее в Кишинёве прошёл протест на фоне заседания Совбеза Молдавии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить