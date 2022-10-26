Полиция в Кишинёве снесла более 30 палаток в городке оппозиции

Полиция в Кишинёве демонтировала более 30 палаток в протестном городке оппозиции перед зданием Генпрокуратуры Молдавии.

Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе партии «Шор».

«Полиция по указаниям правящей партии «Действие и солидарность» и президента Майи Санду оказала давление на участников протеста, вечером в среду были демонтированы более 30 палаток — и это несмотря на то, что мирные протесты проходят в рамках закона», — заявили в политической силе.

В партии добавили, что категорически осуждают все злоупотребления со стороны полиции в отношении протестующих.

Ранее в Кишинёве прошёл протест на фоне заседания Совбеза Молдавии.