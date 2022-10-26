Узнать больше

У здания телецентра в Мелитополе обнаружили схрон с оружием

Короткая ссылка
В гараже неподалёку от здания телецентра в Мелитополе, где ранее произошёл взрыв, был обнаружен схрон с оружием, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
У здания телецентра в Мелитополе обнаружили схрон с оружием
  • Gettyimages.ru

«В Мелитополе обнаружен и ликвидирован схрон с оружием в гараже возле областной телерадиокомпании «ЗаТВ», — сообщил он в своём Telegram.

По словам Рогова, полицейские обнаружили в схроне шесть тротиловых шашек, пять гранат, пластид, гранатомёт, взрыватели и детонаторы.

«Всем, кто участвует в террористической деятельности, независимо от гражданства, необходимо понимать: здесь теперь Россия, и наказание за такое серьёзное преступление будет самое жёсткое», — подчеркнули в ГУ МВД по Запорожской области.

Ранее стало известно, что возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошёл теракт — взорвалось самодельное устройство.

В эфире «России 24» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о 12 пострадавших.

Жителям квартир, повреждённых в результате взрыва в Мелитополе, обещали выплатить компенсацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить