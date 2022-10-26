У здания телецентра в Мелитополе обнаружили схрон с оружием

В гараже неподалёку от здания телецентра в Мелитополе, где ранее произошёл взрыв, был обнаружен схрон с оружием, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Мелитополе обнаружен и ликвидирован схрон с оружием в гараже возле областной телерадиокомпании «ЗаТВ», — сообщил он в своём Telegram.

По словам Рогова, полицейские обнаружили в схроне шесть тротиловых шашек, пять гранат, пластид, гранатомёт, взрыватели и детонаторы.

«Всем, кто участвует в террористической деятельности, независимо от гражданства, необходимо понимать: здесь теперь Россия, и наказание за такое серьёзное преступление будет самое жёсткое», — подчеркнули в ГУ МВД по Запорожской области.

Ранее стало известно, что возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошёл теракт — взорвалось самодельное устройство.

В эфире «России 24» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о 12 пострадавших.

Жителям квартир, повреждённых в результате взрыва в Мелитополе, обещали выплатить компенсацию.