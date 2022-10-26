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Зеленский подписал закон о порядке национализации системообразующих банков

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о процедуре национализации системообразующих банков во время военного положения на территории страны.
Зеленский подписал закон о порядке национализации системообразующих банков
  • Gettyimages.ru

Как пишут РИА Новости, законом предусмотрена процедура вывода системно важных банков с рынка в случае потери ими ликвидности.

В мае Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о национализации дочерних структур российских Сбербанка и ВЭБ.РФ.

В конце октября также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего главу Нацбанка Украины Кирилла Шевченко.

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