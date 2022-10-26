Полковник ЛНР Киселёв: польские наёмники уничтожили несколько боевиков «Правого сектора»

Полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв заявил, что на Кременском направлении в Донбассе польские наёмники уничтожили несколько боевиков «Правого сектора»*, которые пытались заставить их идти в наступление.

По словам Киселёва, польские наёмники отказались идти в атаку после нескольких неудачных попыток.

Он рассказал, что представители «Правого сектора» «приехали на разбор».

«По нашим данным, поляки частично «утилизировали» любителей Бандеры», — цитирует Киселёва РИА Новости.

Ранее россиянин Николай Порохня, освобождённый в рамках обмена с Киевом, рассказал, что чаще других издевательства над пленными и пытки практиковали бойцы украинского «Правого сектора»*.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).