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Министр обороны Украины Резников признал, что операция ВСУ на юге замедлилась

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Украинский министр обороны Алексей Резников признал, что операция ВСУ на юге замедлилась.
Министр обороны Украины Резников признал, что операция ВСУ на юге замедлилась
  • РИА Новости

В интервью японскому телеканалу NHK он заявил, что наступательная операция «замедлилась на юге» Украины, так как ВС России используют оросительные каналы в качестве траншей.

По словам Резникова, первым этапом стратегии украинской армии было сдерживание ВС России, вторым — стабилизация линии фронта и третьим на данный момент является контрнаступление.

Министр выразил уверенность в том, что ВСУ продвинутся вперёд к началу зимы.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что у ВСУ нет шансов продавить линию обороны в регионе.

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