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Балицкий: ВСУ создают укрепрайоны в промзонах Запорожья и завозят наёмников

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ создают укрепрайоны в промзонах Запорожья и завозят наёмников.
Балицкий: ВСУ создают укрепрайоны в промзонах Запорожья и завозят наёмников
  • AP

«Запорожье превращают во что-то подобное Мариуполю, там в настоящий момент достаточно большое количество наёмников, измеряются тысячами... То, что делают в промзонах укрепрайоны, это тоже подтверждается», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что командиры частей ВСУ применяют так называемую тактику слоёного пирога, размещая украинских военнослужащих и иностранных наёмников в многоэтажных зданиях вместе с мирными жителями в городе Запорожье.

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