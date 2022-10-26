Рогов: ВСУ занимают дома в Запорожье, используя жителей в качестве живого щита

Командиры частей ВСУ применяют так называемую тактику слоёного пирога, размещая украинских военнослужащих и иностранных наёмников в многоэтажных зданиях вместе с мирными жителями в городе Запорожье.

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Используют так называемую тактику слоёного пирога — это у них прописано в специальных методичках. Она заключается в том, чтобы заселять мирное население рядом с собой или самим селиться рядом с мирным населением», — передаёт ТАСС слова Рогова.

Он уточнил, что военнослужащие ВСУ и иностранные наёмники селятся в квартирах группами от 5 до 20 человек на уровне второго и третьего этажей.

Ранее Рогов сообщил, что на Запорожском направлении идёт перегруппировка большого количества украинских соединений.