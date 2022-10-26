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Рогов: на Запорожском направлении идёт перегруппировка украинских войск

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Запорожском направлении идёт перегруппировка большого количества украинских соединений.
Рогов: на Запорожском направлении идёт перегруппировка украинских войск
  • AP

«Как я и предполагал, (ВСУ. — RT), перебросив свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на Херсонское направление, но непосредственно и на Запорожское направление — в районы Орехово и Гуляйполе с перспективой удара по Васильевке, по Пологам», — сказал Рогов в эфире «Соловьёв Live». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Рогов допустил, что Запорожское направление может стать для украинских военных приоритетным для осуществления наступления. По его словам, для этого существует «немалая вероятность».

24 октября Рогов заявил, что ВСУ усилили подготовку к наступлению на Запорожском направлении.

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