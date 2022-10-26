Стремоусов: Херсонскую область никто сдавать не будет
- РИА Новости
«Хочу успокоить всех, кто переживает, что Херсонскую область сдадут, что Россия отступит. Мы ещё раз напоминаем, что Россия своих не бросает, что Россия сегодня — это Херсонская область и мы действуем как одно единое государство», — сказал Стремоусов.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили четыре ракеты HIMARS, запущенные украинскими войсками, над Новой Каховкой в Херсонской области.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответы на обстрелы украинской армией новых российских регионов слабые.