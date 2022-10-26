Стремоусов: Херсонскую область никто сдавать не будет

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов прокомментировал ситуацию с регионе.

«Хочу успокоить всех, кто переживает, что Херсонскую область сдадут, что Россия отступит. Мы ещё раз напоминаем, что Россия своих не бросает, что Россия сегодня — это Херсонская область и мы действуем как одно единое государство», — сказал Стремоусов.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили четыре ракеты HIMARS, запущенные украинскими войсками, над Новой Каховкой в Херсонской области.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответы на обстрелы украинской армией новых российских регионов слабые.