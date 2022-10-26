Латвийская православная церковь обратилась к патриарху Кириллу с просьбой об автокефалии

Латвийская православная церковь в ходе недавно проведённого собора обратилась к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви.

РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Латвийское телевидение. Отмечается, что собор состоялся на прошлой неделе. Обращение приняли в связи с внесением изменений в закон о Латвийской православной церкви, которые устанавливает её независимость. Ранее советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, что Русская православная церковь осуждает самостоятельное признание парламентом Латвии «независимости» Латвийской православной церкви.