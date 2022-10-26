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Латвийская православная церковь обратилась к патриарху Кириллу с просьбой об автокефалии

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Латвийская православная церковь в ходе недавно проведённого собора обратилась к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви.
Латвийская православная церковь обратилась к патриарху Кириллу с просьбой об автокефалии
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Латвийское телевидение.

Отмечается, что собор состоялся на прошлой неделе. 

Обращение приняли в связи с внесением изменений в закон о Латвийской православной церкви, которые устанавливает её независимость.

Ранее советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, что Русская православная церковь осуждает самостоятельное признание парламентом Латвии «независимости» Латвийской православной церкви. 

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