Латвийская православная церковь обратилась к патриарху Кириллу с просьбой об автокефалии
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Латвийское телевидение.
Отмечается, что собор состоялся на прошлой неделе.
Обращение приняли в связи с внесением изменений в закон о Латвийской православной церкви, которые устанавливает её независимость.
Ранее советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, что Русская православная церковь осуждает самостоятельное признание парламентом Латвии «независимости» Латвийской православной церкви.