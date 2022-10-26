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Додон: Молдавия не вступит в ЕС в обозримом будущем

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Молдавия не вступит в Европейский союз в обозримом будущем, заявил экс-президент страны Игорь Додон.

«Не будет Молдавия членом ЕС, ни сегодня, ни завтра, ни в обозримом будущем», — цитирует РИА Новости Додона.

По его словам, обещания по вступлению в ЕС являются пропагандой.

Он добавил, что Молдавии не близки европейские ценности, предполагающие защиту ЛГБТ и допускающие избиение представителей оппозиции на митингах.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Кишинёве утром 24 октября пришли с проверками к протестующим в палаточный городок.

Массовые протесты длятся уже седьмую неделю. Митингующие выступают против роста цен, а также против руководства страны.

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