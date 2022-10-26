Додон: правительство Молдавии может в любой момент ввести войска НАТО в страну
«В 2016-2017 году Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли. Там написано, что, если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус», — цитирует РИА Новости Додона.
По его словам, власти осознают непопулярность такого шага в народе, поскольку социально-экономические трудности будут дополнены вторжением иностранных войск.
Он отметил, что таким образом правительству легче обратиться к КС, а не пересматривать конституцию.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Кишинёве утром 24 октября пришли с проверками к протестующим в палаточный городок.
Массовые протесты длятся уже седьмую неделю. Митингующие выступают против роста цен, а также против руководства страны.