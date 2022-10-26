Додон: правительство Молдавии может в любой момент ввести войска НАТО в страну

Власти Молдавии при помощи конституционного суда могут в любой момент ввести контингент НАТО в страну, заявил экс-президент республики Игорь Додон.

«В 2016-2017 году Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли. Там написано, что, если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус», — цитирует РИА Новости Додона.

По его словам, власти осознают непопулярность такого шага в народе, поскольку социально-экономические трудности будут дополнены вторжением иностранных войск.

Он отметил, что таким образом правительству легче обратиться к КС, а не пересматривать конституцию.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Кишинёве утром 24 октября пришли с проверками к протестующим в палаточный городок.

Массовые протесты длятся уже седьмую неделю. Митингующие выступают против роста цен, а также против руководства страны.