Помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов выразил мнение, что на фоне проведения спецоперации на Украине проводятся мероприятия по её «десатанизации».

В статье для «Аргументов и Фактов» он пишет, что на Украине появляются подтверждения того, что преступления на территории Донбасса и в других русскоязычных регионах «многие годы творили фанатики, ослеплённые идеями, далёкими от здравого смысла, морали и традиционных религиозных учений».

Павлов утверждает, что ставший после переворота и. о. президента Украины Александр Турчинов — «пастор церкви неопятидесятников «Слово жизни», филиала Бостонского движения «Церковь Христа», а «постмайданный» премьер Арсений Яценюк — «хаббардист, последователь Церкви сайентологии, запрещённой в России как тоталитарная секта».

«Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится всё более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, её «полной дешайтанизации», — считает он.

Как подчёркивал глава МИД России Сергей Лавров, все цели российской специальной операции на Украине будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло.

В эти цели входят устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины, напомнил он.