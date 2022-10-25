Посол в США Антонов: Россия не собиралась и не будет использовать ядерное оружие на Украине

Россия не собиралась и не планирует использовать ядерное оружие на Украине, руководство страны никогда не заявляло о такой возможности, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Мы неоднократно говорили о том, что Россия не собиралась и не собирается использовать ядерное оружие на Украине. Нигде и никогда за всё время ни один из руководителей нашей страны и военного ведомства не упоминал о возможности прибегнуть к оружию массового уничтожения», — сказал дипломат Newsweek.

Он подчеркнул, что в «маниакальном желании» очернить Россию и обелить Украину страны Запада готовы «поставить на кон безопасность, благополучие и жизнь собственных граждан».

Замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов также утверждал, что Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием.