Посол в США Антонов: Россия не собиралась и не будет использовать ядерное оружие на Украине
- РИА Новости
- © Алексей Агарышев
«Мы неоднократно говорили о том, что Россия не собиралась и не собирается использовать ядерное оружие на Украине. Нигде и никогда за всё время ни один из руководителей нашей страны и военного ведомства не упоминал о возможности прибегнуть к оружию массового уничтожения», — сказал дипломат Newsweek.
Он подчеркнул, что в «маниакальном желании» очернить Россию и обелить Украину страны Запада готовы «поставить на кон безопасность, благополучие и жизнь собственных граждан».
Замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов также утверждал, что Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием.