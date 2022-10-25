Узнать больше

Джон Керри надеется, что конфликт на Украине не растянется ещё на один год

Короткая ссылка
Бывший госсекретарь США, нынешний спецпредставитель президента по вопросам климата Джон Керри надеется, что конфликт на Украине не растянется ещё на один год. По его словам, для достижения мира нужно проводить переговоры.
Джон Керри надеется, что конфликт на Украине не растянется ещё на один год
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Я надеюсь, что у этой войны не будет следующего года. Мне кажется очень ясным, что единственный способ это остановить — прийти к тому или иному договорному решению», — сказал Керри, слова которого приводит РИА Новости.

Он назвал происходящее немыслимым «гротеском» и предупредил о «колоссальном разрушительном потенциале» конфликта.

Ранее в Кремле приветствовали предложение президента Франции Эммануэля Макрона подключить Папу Римского Франциска и власти США к переговорам по Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить