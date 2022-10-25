Джон Керри надеется, что конфликт на Украине не растянется ещё на один год
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- © Patrick Semansky
«Я надеюсь, что у этой войны не будет следующего года. Мне кажется очень ясным, что единственный способ это остановить — прийти к тому или иному договорному решению», — сказал Керри, слова которого приводит РИА Новости.
Он назвал происходящее немыслимым «гротеском» и предупредил о «колоссальном разрушительном потенциале» конфликта.
Ранее в Кремле приветствовали предложение президента Франции Эммануэля Макрона подключить Папу Римского Франциска и власти США к переговорам по Украине.