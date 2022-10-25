Бывший госсекретарь США, нынешний спецпредставитель президента по вопросам климата Джон Керри надеется, что конфликт на Украине не растянется ещё на один год. По его словам, для достижения мира нужно проводить переговоры.

«Я надеюсь, что у этой войны не будет следующего года. Мне кажется очень ясным, что единственный способ это остановить — прийти к тому или иному договорному решению», — сказал Керри, слова которого приводит РИА Новости.

Он назвал происходящее немыслимым «гротеском» и предупредил о «колоссальном разрушительном потенциале» конфликта.

Ранее в Кремле приветствовали предложение президента Франции Эммануэля Макрона подключить Папу Римского Франциска и власти США к переговорам по Украине.