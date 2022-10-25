Узнать больше

Ульянов назвал разумной идею Гросси о запрете на стрельбу по Запорожской АЭС

Короткая ссылка
Идея генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о зоне безопасности на Запорожской АЭС, которая предусматривает запрет на стрельбу с территории станции и по ней, в целом разумна, Москва её поддерживает, однако вопрос, как обычно, в деталях.
Ульянов назвал разумной идею Гросси о запрете на стрельбу по Запорожской АЭС
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Гросси предложил альтернативную концепцию создания зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. Её суть в двух словах состоит в том, что нельзя стрелять с территории станции и нельзя стрелять по этой станции. Вполне разумная идея, которую в целом мы поддерживаем. Вопрос как всегда в деталях», — сказал дипломат в эфире «Россия 24», его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что нужно определить географические параметры зоны.

Вместе с этим замглавы российского МИД Сергей Рябков отмечал, что Россия не может не охранять Запорожскую АЭС и не обеспечивать её безопасность, поэтому договорённости о демилитаризации в принципе невозможны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить