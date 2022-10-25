Ульянов назвал разумной идею Гросси о запрете на стрельбу по Запорожской АЭС
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Гросси предложил альтернативную концепцию создания зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. Её суть в двух словах состоит в том, что нельзя стрелять с территории станции и нельзя стрелять по этой станции. Вполне разумная идея, которую в целом мы поддерживаем. Вопрос как всегда в деталях», — сказал дипломат в эфире «Россия 24», его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что нужно определить географические параметры зоны.
Вместе с этим замглавы российского МИД Сергей Рябков отмечал, что Россия не может не охранять Запорожскую АЭС и не обеспечивать её безопасность, поэтому договорённости о демилитаризации в принципе невозможны.