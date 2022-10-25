В ДНР сообщили о погибших в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Был прилёт на пересечении улицы Университетской и проспекта Панфилова в районе (пиццерии. — RT) «Челентано». Есть погибшие», — заявили в представительстве.
В свою очередь мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в своём Telegram-канале, что при обстреле Киевского района города есть жертвы среди мирных жителей.
«Анкетные данные погибших устанавливаются», — написал Кулемзин.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО «Град».