В ДНР сообщили о погибших в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли центр Донецка, есть погибшие. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

РИА Новости