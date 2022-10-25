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В ДНР сообщили о погибших в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ

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Украинские войска обстреляли центр Донецка, есть погибшие. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.
В ДНР сообщили о погибших в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Был прилёт на пересечении улицы Университетской и проспекта Панфилова в районе (пиццерии. — RT) «Челентано». Есть погибшие», — заявили в представительстве.

В свою очередь мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в своём Telegram-канале, что при обстреле Киевского района города есть жертвы среди мирных жителей.

«Анкетные данные погибших устанавливаются», — написал Кулемзин.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО «Град».

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