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На Украине завели уголовное дело против министра транспорта России Савельева

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На Украине в отношении министра транспорта России Виталия Савельева за участие в подготовке и проведении российской спецоперации возбудили уголовное дело.
На Украине завели уголовное дело против министра транспорта России Савельева
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, говорится, что Савельев «содействовал Минобороны России в перемещении личного состава, вооружения и военной техники» к границам Украины и на её территорию.

10 октября появилась информация, что служба безопасности Украины объявила в розыск командующего объединённой группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту незаконного преследования Суровикина со стороны СБУ.

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