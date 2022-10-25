The Economist назвал эффективными и компетентными удары России по энергосетям Украины
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Как заявил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, российские войска тщательно подбирали цели для ударов и «делали это очень методично».
Другой представитель компании заявил, что поставки от западных компаний трансформаторов, генераторов и прочего оборудования Украине являются «каплей в море» по сравнению с тем, что уничтожили российские военные.
Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал предстоящую зиму «худшей в истории Украины», поскольку ожидаются серьёзные проблемы с электричеством и отоплением.