Узнать больше

The Economist назвал эффективными и компетентными удары России по энергосетям Украины

Короткая ссылка
Издание The Economist в своей статье заявило, что удары России по энергосетям Украины выглядят эффективными и компетентными.
The Economist назвал эффективными и компетентными удары России по энергосетям Украины
  • AP
  • © Roman Hrytsyna

Как заявил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, российские войска тщательно подбирали цели для ударов и «делали это очень методично».

Другой представитель компании заявил, что поставки от западных компаний трансформаторов, генераторов и прочего оборудования Украине являются «каплей в море» по сравнению с тем, что уничтожили российские военные.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал предстоящую зиму «худшей в истории Украины», поскольку ожидаются серьёзные проблемы с электричеством и отоплением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить