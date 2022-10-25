«Россия сегодня» сообщила о публикации СБУ фейка о выявлении «связных» РИА Новости в Николаеве

Пресс-служба медиагруппы «Россия сегодня» сообщила, что Служба безопасности Украины опубликовала фейк о выявлении якобы «связных» РИА Новости в Николаеве.

Как говорится в сообщении, СБУ ранее заявила, что якобы «нейтрализовала законспирированных агентов спецслужб России» и задержала в Николаеве двух организаторов «подполья». При этом украинская спецслужба указала в своём заявлении в качестве «связных» неназванных «представителей РИА Новости».

«Заявление СБУ об обнаружении «представителей РИА Новости» в Николаеве — новый фейк спецслужбы, которая не знает, как оправдать своё существование», — заявили в медиагруппе «Россия сегодня».

Отмечается, что у РИА Новости «никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве».

«При этом мы получали и публиковали информацию о ситуации в городе от местных жителей через их знакомых в различных городах, однако никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более «связным» РИА Новости», — отметила пресс-служба.

В сообщении говорится, что таких должностей нет в штатном расписании агентства.